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21. 02. 2019

В Ровенской области непривитым детям запретили посещать детсады и школы

Начиная с четверга, 21 февраля, детям, которые не прошли вакцинацию от кори, запретили посещать учебные заведения. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заведующего отделом эпиднадзора Ровенского областного лабораторного центра МОЗ Украины Виктора Мороза.

По его словам, согласно поручению заместителя председателя Ровенской областной государственной администрации, в области запрещен допуск в детские организованные коллективы детей, не привитых против кори.

"Остается только, чтобы руководители детских учебных заведений выполняли это поручение. И большая надежда на то, что родители, которые не прививают своих детей, все же изменят свои взгляды на вакцинацию", - отметил Мороз.

Ранее аналогичное решение приняли городские власти в Мукачево. Там детей в учебные заведения пускают только при наличии справки о прививках.

А в Одесской области корью заболели 119 прихожан молитвенного дома. Почти все заболевшие - дети.

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Источник: korrespondent.net

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