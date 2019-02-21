На Киевщине мужчина изготавливал оружие для обороны села

У жителя села Митаевка Богуславского района правоохранители обнаружили самодельное оружие и патроны. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в четверг, 21 февраля.

"Сотрудники Богуславской полиции провели обыск в доме 41-летнего мужчины и обнаружили изготовленные кустарным способом пистолет с маркировкой Stinger, а также гладкоствольное ружье. Кроме того было изъято 200 г пороха и 13 патронов калибра 9 мм", – говорится в сообщении.

Мужчина объяснил, что оружие он изготавливал и хранил с целью обороны населенного пункта. Изъятое оружие и боеприпасы в качестве вещественных доказательств направлены на проведение экспертиз.

По данному факту открыто уголовное производства по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Продолжается досудебное следствие.

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Источник: korrespondent.net