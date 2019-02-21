Куда пойти в Киеве на выходных 23 - 24 февраля

Korrespondent.net традиционно расскажет, как провести выходные в Киеве. 23-24 февраля стоит сходить на финал нацотбора на Евровидение-2019, этномаркет Всі. Свої, первый фестиваль крафтового виски, разноплановые концерты, театральные постановки, запись телешоу. В столице продолжают работать семейный парк развлечений на ВДНГ и Фестиваль Гигантских Китайских фонарей на Певчем поле, проходят представления немецкого цирка Black and White.

Парк развлечений Зимова Країна на ВДНГ

Парк развлечений Зимова Країна на ВДНГ / фото: google.com

Парк развлечений продолжает работать на ВДНГ до 10 марта. Это одна из главных праздничных локаций страны. В сезоне 2018-2019 здесь можно покататься на катке, посетить ярмарку, квест-павильон Дом интерактивных приключений, городскую резиденцию фабрики игрушек “Клавдиево” и замок ледяных скульптур, пообщаться с Дедом Морозом в его резиденции и многое другое.

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный экспоцентр Украины, пр-т Академика Глушкова, 1,

Стоимость: одноразовые развлечения от 35 грн, от 290 грн. - комплексный билет

Black and White

Цирк Black and White / фото: Bodo

До 21 апреля в Украине гастролирует Современный Немецкий Цирк “Черный & Белый”. Свои представления они будут показывать по выходным. Немецкие циркачи предложат на суд зрителей захватывающие трюки (некоторые из них смертельно опасные, например “Колесо смерти” и “Икарийские игры”), а также объемный звук, искрометное зрелище света, феноменальные спецэффекты сочетание которых создает динамичное и сенсационное зрелище.

Программа рассчитана более, чем на 2 часа. Участвуют мастера из Мексики, Колумбии, уникальный спортсмен из Индии, который продемонстрирует талант антологической йоги, а другой индийский циркач выполнит мастерскую игру с диаболо и жонглирования со светодиодными мячиками. Гвоздь программы - летающие мотобайкеры, которые являются призерами международных фестивалей. Ну, а развлекать зрителей будут современные клоуны. Начало в 12.00 и 16.00.

Где: Киев, М. Университет, Национальный Цирк Украины, пр-т Победы,1

Стоимость: 150-590 грн.

Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей

Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей / фото: bigmir.net

С 14 февраля на Певчем поле работает уникальный фестиваль, первый в Восточной Европе подобного типа. На территории Печерского ландшафтного парка планируют разместить масштабные светловые инсталляции, каждая из которых символизирует китайскую легенду или народную сказку.

Вниманию зрителей 30 экспозиций: Сады панд и фламинго, карета Золушки, лес с оленями, а центральное место будет занимать - дракон высотой в 40 метров. В рамках праздника будет проходить Фестиваль огня и света, аниматроника, мастер-классы. По выходным запланирована традиционная праздничная программа. Продлится Фестиваль экспозиция до 31 марта. Начало в 17.00

В День влюбленных на территории парка можно также зарегистрировать брак, но для этого надо заранее подать заявку на странице Фестиваля в Фейсбук.

Где: Киев, М. Арсенальная, Певчее поле, ул. Лаврская,33

Стоимость: 120-150 грн.

Всі. Свої. Маркет Современное Этно

Всі. Свої. Маркет Современное Этно / фото: Наш Киев

23-24 февраля Всі. Свої открывают двери для любителей уникальной мебели, текстиля, ковров, керамики, деревянных изделий, национальной одежды и украшений. На маркете можно будет приобрести продукцию украинских народных умельцев, которые научились интегрировать давние традиции в современный контекст. Чтобы получить больше информации о народных ремеслах организаторы даже побывали в Карпатах. В эти выходные киевляне смогут купить уникальные вещи из натуральных материалов, созданные по старинным техникам. Начало в 10.00

Где: Киев, ул. Десятинная, 12

Стоимость: вход бесплатный

Music Conference Ukraine & Showcase

Music Conference Ukraine & Showcase / фото: British Council

23-24 февраля пройдет двухдневная конференция, тема которой: "Make it loud: как работает концертная индустрия". В конференции предлагают принять участие музыкантам и арт-менеджерам: Мероприятие рассчитано на 2 дня, в течение которых слушатели посетят 20 дискуссионных клубов, воркшопов, нетворкинг-сессий.

Лекторами конференции станут известные личности в украинской музыкальной индустрии и зарубежные эксперты. Днем участники будут учиться, а вечером организаторы предлагают отдохнуть и побывать на концертах исполнителей из 5 стран: Швеции, Австрии, Швейцарии, Беларуси, Украины. Начало в 14.00

Где: Киев, М. Лукьяновская, арт-пространство Samskara, Львовская площадь, 8А

Стоимость: 350-650 грн.

Craft Beverage Whisky and Grill

Craft Beverage Whisky and Grill / фото: MoeMisto.ua

23 февраля пройдет первый в Украине фестиваль-дегустация крафтового виски. Участникам предлагают стать дегустаторами элитных напитков наравне с профессионалами. Свою продукцию представят 20 производителей, а дегустировать можно будет около пяти десятков видов напитка. Также будет работать фуд-корт, где гостям предложат блюда, которые отлично сочетаются с виски: мясо-гриль, жареные ребрышки, стейки, рыба и морепродукты. Попробовать можно будет также уникальные коктейли из кофе и виски. Среди гостей разыграют подарки. Начало в 12.00.

Где: Киев, М. Контрактовая площадь, Арт-причал, ул. Набережно-Крещатицкая, 10Б.

Стоимость: 180-200 грн.

Национальный отбор на Евровидение-2019, финал

Национальный отбор на Евровидение-2019, финал / фото: google

23 февраля станет известно, кто же будет представлять Украину на песенном конкурсе, который пройдет в мае этого года в Израиле. Прямой эфир обеспечивают совместно СТБ и UA: ПЕРШИЙ. Это уже четвертая подобная работа телеканалов.

Всем желающим можно купить билеты на прямой эфир и воочию увидеть все самое интересное на съемочной площадке, то, что остается за кадром. В эту субботу за победу в Нацотборе поборются: Freedom-jazz, KAZKA, ANNA MARIA, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, YUKO. Члены жюри: Андрей Данилко, Джамала и Евгений Филатов. Ведущий - Сергей Притула. Начало в 19.00

Где: Киев, М. Политехнический институт, ДК НТУУ “КПИ”, пр-т Победы, 37

Стоимость: 390-1090 грн.

Иво Бобул в Киеве!

Иво Бобул в Киеве! / фото: google.com

35 лет на сцене, звание Народного артиста Украины - все это об Иво Бобуле, который приглашает любителей популярной музыки на свой субботний юбилейный концерт. Слушатели вместе с маэстро исполнят “А липи цвітуть”, “Минає день, минає ніч” и другие хиты. Вместе с Иво Бобулом на сцене выступят его друзья и коллеги - заслуженные и народные артисты Украины. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Дворец “Украина”, НДИ Украина, ул. Большая Васильковская, 103

Стоимость: от 100 грн.

MARUV

MARUV / фото: youtube.com

23 февраля свой 21-й день рождения празднует Caribbean Club Concert Hall. Все желающие могут присоединиться к празднику и отметить торжество с размахом. Специальной гостьей мероприятия станет певица MARUV, которая приедет на концерт непосредственно после выступления в финале нацотбора на Евровидение. Возможно в клубе она уже будет выступать в качестве участницы конкурса.

MARUV работает на украинской сцене всего год, но уже добилась колоссального успеха. Ее хиты "Drunk Groove" и "Focus on me" взорвали все отечественные хит-парады, а клипы пересмотрели 80 млн. человек. Начало в 22.00.

Где: Киев, М.Университет, Caribbean Club, ул. С.Петлюры, 4

Стоимость: мужчины - 600 грн, женщины - 400 грн.

Всеукраинская антимеховая акция "Снимай мех навсегда!"

Всеукраинская антимеховая акция "Снимай мех навсегда!" / фото: MISTO

24 февраля пройдет первое подобное мероприятие в Украине. Его организовали UAnimals. В эту субботу поддерживать акцию будут во многих регионах страны. Все, кто поддерживает движение, выйдут на главные площади городов с призывом отказаться от меха - кровавого материала из-за которого убивают миллионы беззащитных зверей. Активисты уже добились немалых результатов, например, 17 украинских дизайнеров присоединились к мировому движению Fur Free Retailer. Начало в 12.00.

Где: Киев, М. Майдан Независимости, Софиевская площадь

Стоимость: бесплатно

Мамахохотала Шоу

Мамахохотала Шоу / фото: youtube.com

В воскресенье 3 часа хорошего настроение зрителям подарят комики из “Мамахохотала”. Артисты покажут совершенно новое, смешное шоу.

“Мамахохотала” работает в жанре уже 7 лет и начиналось все как хобби. На сегодня в активе комиков 10 смешных сезонов. Мамахохотала считают одним из самых популярных проектов на ТВ. В февральском концерте будет много новых номеров, а также любимые “старички”. Начало в 19.00

Где: Киев, М. Почайна, Freedom Hall, ул. Кирилловская,134

Стоимость: 449-999 грн.

Лига Смеха - 2019, Первый этап

Лига Смеха - 2019, Первый этап / фото: youtube.com

24 февраля пройдет запись телешоу - первого в этом сезоне. Зрители увидят абсолютно новых участников и звездное жюри. Уже с первого этапа начнется серьезная борьба за трофей чемпиона Украины по юмору. Начало в 19.00

Где: Киев, М.Майдан Независимости, МЦКИИ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни,1

Стоимость: 350-890 грн.

Vivaldi / Вивальди. Времена года

24 февраля Kyiv Metropolis Orchestra сыграют уникальный концерт, специальным гостем которого станет итальянская звезда - солистка Лейла Шерзай, а гениальную музыку Вивальди сыграет Олег Дудниченко. Четыре концерта, символизирующих времена года, будут сопровождать сонеты итальянского композитора и несколько концертов для скрипки соло с оркестром.

Kyiv Metropolis Orchestra по праву считают первым независимым современным коллективом в столице, который выступает в жанре классики. Начало в 19.00

Где: Киев, М.Майдан Независимости, Дом Архитектора, ул. Бориса Гринченко, 7

Стоимость: 250-750 грн.

Yurcash

Yurcash / фото: promin

24 февраля состоится клубный концерт музыкального коллектива, лидером которого является любимчик публики - Юрко Юрченко. Начало в 20.00

Yurcash выступают в стиле фолк-панк-рок с 2004 года. Стали популярными в прошлом году, когда участвовали в музыкальном шоу Х Фактор и вышли там в суперфинал. Коллектив участвовал также в Нацотборе на Евровидение-2018, но не попал в финал.

Где: Киев, М. Героев Днепра, Docker Pub, ул. Богатырская,25

Стоимость: 150-2100 грн.

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Источник: korrespondent.net