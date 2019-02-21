В Дублине остановили работу аэропорта из-за дрона

Дублинский аэропорт временно отложил рейсы из-за пролета дрона над аэродромом. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает агентство Reuters.
Администрация ирландского аэропорта рекомендует пассажирам отслеживать информацию о рейсах на сайтах авиакомпаний.
Представители дублинского аэропорта пообещали опубликовать обновления, когда полеты возобновятся.
Ранее аэропорт в США приостановил работу из-за сообщений о беспилотниках.
Также в декабре 2018 года аэропорт Лондона приостановливал полеты из-за дронов.
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Источник: korrespondent.net
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