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21. 02. 2019

Генштаб заявил о попытке поджога арсенала ВСУ

В четверг была предотвращена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook 21 февраля.

"Благодаря умелым действиям личного состава, пресечена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных сил Украини. Угроза оперативно ликвидирована, без последствий. Продолжаются неотложные следственные действия правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

При этом не указано, где именно произошел инцидент, и удалось ли задержать поджигателей.

Также военные попросили СМИ не распространять слухи и проверять информацию перед обнародованием.

Напомним, 1 февраля возле одного из арсеналов ВСУ в лесной местности были обнаружены и задержаны трое подозрительных граждан, которые приближались к зоне охраны. Задержанных передали правоохранителям.

Также сообщалось, что 5 ноября военные обезвредили беспилотник в запрещенной зоне вблизи одного из арсеналов. Было задействовано подразделение радиоэлектронной борьбы, которое подавило радиоканалы управления дроном.

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Источник: korrespondent.net

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