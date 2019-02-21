Правительство Казахстана отправлено в отставку из-за протестов

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в четверг, 21 февраля, заявил, что правительство должно уйти в отставку из-за падения уровня жизни в стране. Об этом говорится в заявлении Назарбаева, опубликованном на его официальном сайте.

"Считаю, что Правительство должно уйти в отставку", - заявил Назарбаев, перечисляя ошибки и недоработки власти.

Он подчеркнул, что доходы населения не растут, а доля расходов на продукты питания в бюджетах семей наоборот увеличивается.

"В результате формального подхода исполнительных органов часть социально-уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью", - пояснил президент.

Назарбаев отметил, что на предстоящем съезде правящей партии рассмотрят, в частности, вопросы улучшения социальной поддержки малообеспеченных граждан, расширение возможностей для улучшения их жилищных условий и т.д.

Назарбаев сделал заявление об отставке правительства после двух недель акций протеста из-за падения уровня жизни. Протесты начались после трагедии, которая произошла в Астане 4 февраля - тогда в частном доме ночью заживо сгорели пятеро маленьких детей, как отмечает Радио Азаттык. Их родители находились на работе.

Как известно, Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления. Правительство страны назначается президентом и во всей своей деятельности ответственно перед ним.

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Напомним, в ноябре прошлого года Назарбаев посоветовал недовольным уровнем жизни погулять по кладбищу.

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Источник: korrespondent.net