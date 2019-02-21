На полигоне в Киевской области подорвались двое военных

Двое военнослужащих срочной службы в четверг, 21 февраля. получили травмы в результате подрыва неизвестного взрывного предмета на полигоне в Киевской области. Об этом сообщает 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных запорожцев.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Министерства обороны Украины, им оказана квалифицированная медицинская помощь.

"Сейчас их жизни угроз нет", - говорится в сообщении.

Ранее в Донецкой области при разминировании схрона с боеприпасами прогремел взрыв, погиб сотрудник ГСЧС.

Также сообщалось, что на военном полигоне в Ровенской области произошел взрыв, пострадал военнослужащий-контрактник.

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Источник: korrespondent.net