Подкуп на выборах. Чью схему разоблачила СБУ?

О подкупе во время президентской избирательной кампании периодически заявляют чуть ли не все кандидаты. Но ранее дальше взаимных обвинений дело не доходило. Теперь же СБУ говорит, что совместно с прокуратурой и Государственным бюро разоблачила целую “пирамиду” по подкупу избирателей.

Корреспондент.net собрал данные о подкупе избирателей.

Версия СБУ

21 февраля СБУ совместно с ГПУ и ГБР провела более 30 обысков по всей стране.

По словам заместителя главы СБУ Виктора Кононенко, следственные действия призваны "задокументировать создание так называемых "избирательных пирамид" и не допустить их использования во время выборов".

"Реализация проекта предусматривала формирование членами группы в избирательных округах пирамиды в виде "руководитель сектора – старший избирательного участка – десяток", которые должны были обеспечить необходимое, определенное каждому отдельно, количество голосов в пользу конкретного кандидата на всех обычных избирательных участках страны", - рассказал Кононенко.

Он добавил, что для этого организаторы искали местных жителей, которые за определенную плату должны были провести "соответствующую обработку и обеспечить голосование в пользу конкретного кандидата определенного для них количества избирателей".

Платили за такую ​​деятельность, по версии СБУ, в отдельных случаях, начиная еще с ноября 2018 года.

В чью пользу подкуп?

В СБУ заявляют, что руководитель и главный заказчик схемы - один из действующих народных депутатов Украины, но отказывается называть его фамилию, “чтобы не привязываться ни к одной из политических сил”.

Также, по данным СБУ, в преступную организацию входят и играют ведущую роль граждане РФ и граждане Украины, которые "длительное время сотрудничают с российскими структурами".

По данным источников агентства Интерфакс-Украина координировал и финансировал эту избирательную пирамиду народный депутат из фракции Батькивщіна Валерий Дубиль.

В Батьківщине эту информацию пока никак не комментировали, зато заявили, что в Запорожской области ГБР с СБУ проводят обыски по месту жительства сотрудника штаба партии.

Заявления Батьківщини

В среду, 20 февраля, лидер Батьківщини Юлия Тимошенко заявила, что ее команда собрала доказательства подкупа избирателей командой действующего президента Петра Порошенко.

"Мы зафиксировали фактически раздачу анкет и заключение соглашений на проведение агитационных работ, что запрещается законом. Подписывая анкеты, соглашения на проведение агитации, людям раздают по 1 тысячи гривен”, - заявила Тимошенко.



Политик считает, что команда действующего президента планирует раздать по 1 тысячи гривен 6 миллионам избирателей.



По словам Тимошенко, на основании собранных ее соратниками доказательств МВД открыло уголовные производства.

Спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев сказал, что Тимошенко хочет дискредитировать команду действующего президента и обратить на себя внимание прессы.



Медведев рассказал о единичных случаях угроз в адрес агитаторов и отметил, что команда действующего президента пока не значится в числе нарушителей избирательного законодательства.



"Им угрожают безосновательно, что они будут привлечены к ответственности будто бы за подкуп избирателей, которым они не занимаются. У них даже теоретически нет финансового ресурса, который бы они могли для этого задействовать", – заявил он и пообещал правовую поддержку членам команды Порошенко.

Источник: korrespondent.net