Лента RSS
Подписаться на ленту
21 февраля 2019, четверг, 19:59
-1°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
21. 02. 2019

В Украине ввели новые правила выезда детей за границу

Кабинет министров принял в новой редакции Порядок организации выезда детей за границу на отдых и оздоровление. Соответствующий документ обнародован на Правительственном портале.

В документе приводится перечень документов для получения согласия на выезд групп за границу на отдых и оздоровление. При этом отдельно приводится список для детей, которые имеют родителей, детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения

Среди изменений предусмотрена подача организаторами маршрутов перемещения групп от интернатов к месту сбора и месту пребывания; сопровождение детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, на пути следования; обеспечение детей питанием и бытовыми удобствами во время транзитных остановок и перелета; предоставление организаторами программ пребывания детей за рубежом с обязательным указанием групповых и индивидуальных мероприятий (экскурсии, поездки, развлекательные программы).

Также установлены дополнительные требования для семей иностранцев, которые будут принимать у себя детей на отдых и оздоровление (наличие разрешительных документов об отсутствии у членов семей судимости, алко- и наркозависимости, психических и инфекционных заболеваний, а также гарантии возврата детей в Украину).

Ранее сообщалось, что Кабмин упростил правила вывоза детей за границу. В частности, для вывоза ребенка в другую страну теперь не обязательно разрешение второго родителя, если поездка будет длиться меньше месяца. 

Также Кабмин разрешил членам экипажа воздушного судна сопровождать несовершеннолетних детей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сериал "Доктор Артхаус" - безногий врач-мизантроп лечит труп сантехника и находит смысл жизни, говоря в пустой комнате с эхом.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.