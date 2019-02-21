Меркель, Олланд и Путин не подписывали минские соглашения - Кучма

Лидеры нормандского формата - Канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и российский президент Владимир Путин не подписывали минские соглашения. Об этом в четверг, 21 февраля, заявил бывший президент Украины, представлявший ранее Киев на переговорах в Минске, Леонид Кучма в эфире телеканала 112 Украина.

"Я никогда не говорил, но сегодня скажу. Учитывая, что я подписывал эти Минские соглашения… Понимаете, если лидеры, которые входят в нормандский формат, лично не ставили свои подписи – ни Олланд, ни Меркель, не говорю уже про Путина… О чем это говорит? Они не верили, что это будет выполнено и не хотели брать на себя обязательства, подписывая этот документ. Отсюда и далее результаты", – заявил Кучма.

"Не будет мира - будет замороженный конфликт, который есть сегодня, посредством которого будут влиять на Украину, чтобы довести ее до… далее понятно", - добавил он.

Отметим, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что закрепление в Конституции Украины курса в ЕС и НАТО направлено на уничтожение минских договоренностей.

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Источник: korrespondent.net