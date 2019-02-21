На Донбассе за день ранены два бойца ВСУ

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Дважды применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Два бойца ВСУ были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 21 февраля.

Так, сепаратисты обстреляли позиции украинских военных в Донецкой области у поселка Пески Ясиноватского района из минометов калибра 82 мм, возле села Водяное Новоазовского района – из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также дважды – у села Крымское Новоайдарского района Луганской области из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса.

Украинские подразделения ответили противнику из штатного вооружения, которое не запрещено Минскими соглашениями. Потери врага уточняются.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – заверили в штабе.

Напомним, за сутки 20 февраля сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня в районе ООС. Враг 11 раз применял оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Погиб один военнослужащий ВСУ.

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Источник: korrespondent.net