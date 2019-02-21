Лента RSS
Подписаться на ленту
21 февраля 2019, четверг, 21:39
-1°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
21. 02. 2019

На Донбассе за день ранены два бойца ВСУ

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Дважды применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Два бойца ВСУ были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 21 февраля.

Так, сепаратисты обстреляли позиции украинских военных в Донецкой области у поселка Пески Ясиноватского района из минометов калибра 82 мм, возле села Водяное Новоазовского района – из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также дважды – у села Крымское Новоайдарского района Луганской области из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса.

Украинские подразделения ответили противнику из штатного вооружения, которое не запрещено Минскими соглашениями. Потери врага уточняются.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – заверили в штабе.

Напомним, за сутки 20 февраля сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня в районе ООС. Враг 11 раз применял оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Погиб один военнослужащий ВСУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сериал "Доктор Артхаус" - безногий врач-мизантроп лечит труп сантехника и находит смысл жизни, говоря в пустой комнате с эхом.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.