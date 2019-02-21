Лента RSS
Подписаться на ленту
21 февраля 2019, четверг, 19:55
-1°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
21. 02. 2019

Взрыв на полигоне в Киевской области: появились подробности

На полигоне в Киевской области, по предварительным данным, взорвалась граната. Об этом в четверг, 21 февраля, пишет УНН со ссылкой на военную прокуратуру.

"По одной из версий взорвалась ручная граната. Военные расчищали полигон. Скорее всего там они и нашли гранату", - сообщил собеседник СМИ.

Также стало известно, что у военных, пострадавших в результате взрыва, осколочные травмы.

"У военных осколочные травмы туловища, ног и рук, состояние стабильное", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, 21 февраля двое военнослужащих срочной службы получили травмы в результате подрыва неизвестного взрывного предмета на полигоне в Киевской области.

Также сообщалось, что в Донецкой области при разминировании схрона с боеприпасами прогремел взрыв, погиб сотрудник ГСЧС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Сериал "Доктор Артхаус" - безногий врач-мизантроп лечит труп сантехника и находит смысл жизни, говоря в пустой комнате с эхом.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.