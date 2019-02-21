Главу райсовета Броваров забросали яйцами

Внеочередная сессия Броварского районного совета в четверг, 21 февраля, закончилась потасовкой, во время которой председателя забросали яйцами. Об этом сообщает Лига.нет со ссылкой на общественную организацию Традиции и порядок.
Члены организации обвиняют главу совета Сергея Гришко в том, что он занимается присвоением бюджетных денег, направляя госзаказы на свои предприятия – асфальтные и бетонные заводы.
Присутствовавшие в сессионном зале активисты начали кричать: "Ганьба" и бросать в председателя яйца. Произошла потасовка и драка, вмешались сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, несколькими днями ранее в суде Броваров прокурору угрожали ножом.
А в ноябре прошлого года под Радой митингующие забросали яйцами нардепа.
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Источник: korrespondent.net
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