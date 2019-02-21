Стали известны подробности предстоящей встречи Трампа и Ким Чен Ына

Представитель американской администрации в четверг, 21 февраля, заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое пройдет в таком же формате, как и саммит США - КНДР в Сингапуре в прошлом году, сообщает ТАСС.

Об этом он сказал на телефонном брифинге для журналистов.

"Я могу сказать, что по формату это будет напоминать то, что мы видели в июне прошлого года, 12 июня, в Сингапуре. У двух лидеров будет возможность встретиться один на один, вместе пообедать, принять участие во встречах их делегаций в расширенном формате", - сказал он.

Главной темой, по словам представителя администрации Трампа, будет денуклеаризация КНДР.

"Кроме того, президент Трамп стремится после того, как он по сути растопил лед с Ким Чен Ыном в июне, более детально поговорить о будущем, которое может быть у КНДР, если она выполнит свои обещания по окончательной и полностью проверяемой денуклеаризации", - добавил представитель администрации.

На данный момент США и КНДР продолжают переговорный процесс в преддверии саммита. В частности, стороны прорабатывают совместное заявление, которое будет сделано по его итогам, сообщил представитель американской администрации.

Встреча Трампа и Ким Чены Ына состоится 27-28 февраля, спустя восемь месяцев после исторического саммита в Сингапуре в июне 2018 года, по итогам которого стороны подписали совместный документ, в котором США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации.

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Источник: korrespondent.net