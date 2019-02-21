Денисова "поймала" Москалькову в парламенте Греции

Украинский омбудсмен Людмила Денисова провела встречу со своей российской коллегой Татьяной Москальковой в корридоре парламента Греции. Они обсудили вопросы медицинской помощи раненым военнопленным украинским морякам. Об этом сообщила Денисова на своей странице в Facebook в четверг, 21 февраля.

"Пообщалась с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Мы договаривались о встрече в Греции, но российской стороной так и не было согласовано время. Поэтому я вынуждена была остановить российского омбудсмена прямо в коридоре здания парламента Греческой Республики", – написала Денисова.

Она рассказала, что в ходе беседы обсуждались вопросы медицинской помощи раненым военнопленным морякам и назначенного им России обследования.

"Я отметила, что обследование – это не лечение. Василий Сорока, Андрей Эйдер и Андрей Артеменко требуют немедленной госпитализации и квалифицированной помощи врачей, а не поверхностных осмотров", – подчеркнула Денисова.

Также украинский омбудсмен сделала акцент на ухудшении состояния здоровья Павла Гриба и Эдема Бекирова. В частности, по ее словам, их до сих пор не обеспечили полноценным лечением, несмотря на наличие медицинских заключений

В очередной раз Денисова уточнила позицию Москальковой относительно обмена заключенными. Россиянка заявила, что у нее нет для этого мандата. Но Денисова напомнила ей, что представитель РФ в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов на последнем заседании ТКГ указал, что именно Москалькова должна заниматься этим вопросом.

"Таким образом, блокирования процесса обмена и непредоставление ответа по этому вопросу Украине свидетельствует, что российской стороне не интересна судьба своих граждан. Также это говорит о том, что РФ не желает соблюдать нормы международного гуманитарного права по обеспечению прав и свобод человека и гражданина", – констатировала Денисова.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил три украинских корабля на подходе к Керченскому проливу.

В ходе атаки были задержаны 24 украинских моряка, которых сейчас удерживают в СИЗО в Москве. РФ выдвинула им обвинение в "незаконном пересечении границы".

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Источник: korrespondent.net