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21. 02. 2019

Москаль написал заявление об отставке – СМИ

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль написал заявление об отставке. Об этом сообщает местное издание Новости Закарпатья со ссылкой на источник в ОГА.

Утверждается, что президент Петр Порошенко не удовлетворил заявление Москаля, но принял ее к сведению.

Глава государства якобы готов уволить Москаля сразу после президентских выборов, первый тур которых состоится 31 марта.

Отметим, что информация об отставке Геннадия Москаля появляется не в первый раз. В мае 2016 года он в открытом письме обратился к премьеру Гройсману с просьбой подать президенту Порошенко представление о его увольнении с должности главы Закарпатской ОГА. Причиной этого Москаль назвал противодействие его борьбе с "сигаретной мафией" в регионе.

Но через два дня Петр Порошенко провел встречу с Геннадием Москалем, после которой губернатор отказался уходить в отставку.

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Источник: korrespondent.net

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