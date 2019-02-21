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21. 02. 2019

Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг, 21 февраля, заявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией, сообщает ТАСС.

"Начиная с 20:00 (02:00 по Киеву), 21 февраля, будет полностью закрыта наземная граница с Бразилией", - сказал он в ходе выступления, которое транслируется в Periscope.

При этом Мадуро отметил, что закрытие границы является превентивной мерой, необходимой для безопасности страны.

"Граница будет закрыта до дальнейшего распоряжения", - добавил глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента Бразилии Отавиу Сантана ду Регу Баррус сообщил, что правительство республики создает специальную группу, которая займется доставкой предназначенной для Венесуэлы гуманитарной помощи к границе с этой страной. По просьбе венесуэльской оппозиции гуманитарную помощь республике также планируют передать и другие страны.

Мадуро назвал инициативу о передаче иностранной гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее.

Ранее сообщалось, что армия Венесуэлы приведена в боевую готовность. Военные перекрыли границы с островными автономиями.

10 февраля Госдепартамент США сообщил "о прибытии в колумбийский город Кукута первой партии неотложной помощи для жителей Венесуэлы". Около 200 тонн продуктов питания, пищевых добавок, медикаментов и гигиенических принадлежностей были собраны в США и Пуэрто-Рико и задержаны на границе Колумбии и Венесуэлы. По приказу Мадуро венесуэльские солдаты заблокировали пограничный переход близ Кукуты.

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Источник: korrespondent.net

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