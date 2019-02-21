Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили схему незаконного ввоза в Украину элитных автомобилей через Львовскую таможню. Об этом сообщается на сайте ГБР в четверг, 21 февраля.

Следователи бюро выяснили, что автомобили премиум-класса попадали в Украину в режиме временного ввоза или с документами дипломатических представительств иностранных государств.

"То есть не уплачивались обязательные таможенные платежи при ввозе на таможенную территорию Украины", – объясняют в ГБР.

Также на автомобили изготавливались поддельные документы о таможенной стоимости и происхождении, а номера узлов и агрегатов переделывались под имеющиеся свидетельства о праве собственности в автомастерских.

После этого, отмечают в ГБР, автомобили с поддельными документами и номерами продавались на территории Украины.

"В частности, следователи выявили факт незаконного ввоза автомобиля Mercedes, в результате чего государственный бюджет недополучил 658 тысяч гривень", – рассказали в ГБР.

Уже проведены обыски в служебных помещениях Львовской таможни и по месту жительства ее должностных лиц. Устанавливается количество автомобилей, которые были незаконно ввезены в Украину, и сумма общего нанесенного ущерба.

Cмотрите фотогалерею: Раскрыта схема незаконного ввоза элитных авто в Украину

Ранее сообщалось, что пограничники разоблачили схему незаконного ввоза "евроблях" в пункте пропуска Шегини Львовской области.

Также стало известно, что "евробляхеры" стали жертвами мошенников на таможне. Дельцы под видом брокеров за деньги оформляли автомобили на еврономерах, выдавая фиктивные документы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net