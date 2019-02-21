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21. 02. 2019

Раскрыта схема незаконного ввоза элитных авто в Украину

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили схему незаконного ввоза в Украину элитных автомобилей через Львовскую таможню. Об этом сообщается на сайте ГБР в четверг, 21 февраля.

Следователи бюро выяснили, что автомобили премиум-класса попадали в Украину в режиме временного ввоза или с документами дипломатических представительств иностранных государств.

"То есть не уплачивались обязательные таможенные платежи при ввозе на таможенную территорию Украины", – объясняют в ГБР.

Также на автомобили изготавливались поддельные документы о таможенной стоимости и происхождении, а номера узлов и агрегатов переделывались под имеющиеся свидетельства о праве собственности в автомастерских.

После этого, отмечают в ГБР, автомобили с поддельными документами и номерами продавались на территории Украины.

"В частности, следователи выявили факт незаконного ввоза автомобиля Mercedes, в результате чего государственный бюджет недополучил 658 тысяч гривень", – рассказали в ГБР.

Уже проведены обыски в служебных помещениях Львовской таможни и по месту жительства ее должностных лиц. Устанавливается количество автомобилей, которые были незаконно ввезены в Украину, и сумма общего нанесенного ущерба.

Cмотрите фотогалерею: Раскрыта схема незаконного ввоза элитных авто в Украину

Ранее сообщалось, что пограничники разоблачили схему незаконного ввоза "евроблях" в пункте пропуска Шегини Львовской области.

Также стало известно, что "евробляхеры" стали жертвами мошенников на таможне. Дельцы под видом брокеров за деньги оформляли автомобили на еврономерах, выдавая фиктивные документы.

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Источник: korrespondent.net

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