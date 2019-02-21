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21. 02. 2019

Активисты пикетировали суд над Мангером

Под зданием Киевского апелляционного суда, где в четверг, 21 февраля, должны были рассматривать апелляцию на меру пресечения председателю Херсонской областной рады Владиславу Мангеру, активисты зажгли файеры, сообщает РБК-Украина.

Участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" требовали наказать виновных в убийстве Гандзюк.

Однако, суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения одному из подозреваемых в организации убийства Гандзюк - Владиславу Мангеру. Заседание перенесли из-за неявки адвокатов.

Тем временем, отец Екатерины Гандзюк после заседания заявил, что боится за свою безопасность.

"Я считаю, что Мангер виновный. Мангер прибегает к запугиванию свидетелей. Они боятся за свою безопасность, боюсь за свою безопасность и я. МВД, к сожалению, не способно обеспечить безопасность ни мне, ни свидетелям", - рассказал отец Гандзюк.

Напомним, 11 февраля председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера. В тот же день подозреваемый вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен. Накануне на него надели электронный браслет.

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Источник: korrespondent.net

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