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21. 02. 2019

В НАТО указали на уязвимые места Украины

Украина соответствует семи базовым требованиям устойчивости НАТО, однако не хватает межведомственной координации. Об этом заявил руководитель группы экспертов консультативной поддержки НАТО Хасит Танкей, сообщает в четверг, 21 февраля, пресс-служба Кабмина.

Такое заявление он сделал в ходе сессии консультаций по развитию национальной стойкости Украины.

По словам Танкея, Украина должна улучшить межведомственную координацию на стратегически операционном уровне в условиях гибридной войны.

Эксперт Альянса отметил, что Украина имеет значительный уровень национальной устойчивости по всем направлениям в пределах семи базовых требований НАТО, а также обладает мощными возможностями реагирования на кризисы на оперативно-тактическом уровне. Однако, по его словам, есть необходимость совершенствования координации на стратегически операционном уровне.

"В условиях гибридной войны пробелы межведомственной координации создают уязвимые места. Поэтому есть еще над чем работать", - подчеркнул Хасит Танкей.

Ранее сообщалось, что НАТО признает стремление Украины присоединиться к Альянсу и заявляет о твердой солидарности с ней.

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Источник: korrespondent.net

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