В Минобороны рассказали о дедовщине в ВСУ

В течение прошлого года в украинской армии было зафиксировано 26 нарушений "уставных отношений" между военными. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщили в Министерстве обороны Украины в ответ на запрос УНН.

"В Вооруженных силах Украины в 2018 году учтено 26 случаев нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности", - говорится в сообщении.

При этом в Минобороны отметили, что по каждому случаю было проведено расследование.

"По результатам их проведения будут приняты соответствующие решения по устранению указанных причин и условий, а в случае установления вины должностных лиц они будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Как известно, "неуставными взаимоотношения" между военнослужащими называются нравственные или физические издевательства отдельных военнослужащих или группы лиц, мотивы которых, как правило, не являются личными, они связаны с выполнением обязанностей военной службы. Такие издевательства обычно направлены на военнослужащих первого года службы. Неуставные отношения еще называют "дедовщиной".

Ранее сообщалось, что в жилом доме возле населенного пункта Широкино Донецкой области были обнаружены тела четырех морских пехотинцев, которых, как оказалось, убили сослуживцы. Однако, в ВМС заявили, что дедовщины в данном случае не было.

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Источник: korrespondent.net