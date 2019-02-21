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21. 02. 2019

Шустер заявил о старте нового проекта

Телеведущий Савик Шустер заявил о запуске нового проекта "Выборы 2019", в котором сможет принять участие каждый украинец. Об этом он в четверг, 21 февраля, сообщил на своей странице в Facebook.

"Любой желающий сможет проголосовать на сайте и высказать свою эмоцию по отношению к кандидатам в президенты", - сказано в сообщении.

Шустер также отметил, что будет лично освещать ход предвыборной кампании в Украине, как только сайт соберёт достаточно данных для аналитики.

Напомним, в конце 2016 года Савик Шустер заявил о закрытии собственного телеканала из-за нехватки денег. Перед этим что ему аннулировали разрешение на работу в Украине.

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Источник: korrespondent.net

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