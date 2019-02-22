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22. 02. 2019

На сторону Гуайдо перешли 11 дипломатов Венесуэлы в США − оппозиция

 
На сторону лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом страны, перешли 11 из 56 работающих в США венесуэльских дипломатов. Об этом в четверг, 21 февраля, заявил назначенный Гуайдо посол Каракаса в Вашингтоне Карлос Веккьо, сообщает Reuters.
 
"Мы принимаем в нашу дипломатическую миссию 11 дипломатов бывшего режима из 56. Мы готовы работать с ними", − указал Веккьо.
 
Он уточнил, что в числе тех, кто "перешел от режима Мадуро" (президента Венесуэлы Николаса Мадуро) семь консульских работников, три сотрудника посольства и один сотрудник ООН.
 
Старший советник Веккьо Густаво Маркано подчеркнул, что венесуэльским оппозиционным дипломатам удалось добиться заморозки активов и счетов республики в США, в том числе банковских счетов посольств и консульств Венесуэлы
 
Он также отметил, что дипкорпус Мадуро в США прекратил работу. 
 
Ранее пятеро солдат из подразделения снайперов венесуэльской армии опубликовали видеообращение, в котором выступили против правительства Мадуро.
 
Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США, ЕС и ряд других стран региона и мира.
 
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Источник: korrespondent.net

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