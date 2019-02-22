Приговор Манафорту вынесут 8 марта

Суд в штате Вирджиния 8 марта вынесет приговор бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту по обвинению в финансовых махинациях. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщило издание Politico.

Отмечается, что в постановлении федерального судьи изложен план вынесения приговора Манафорту, которого в августе 2018 года суд в Виргинии признал виновным по восьми пунктам обвинения.

Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер рекомендовал суду лишить Манафорта свободы на срок от 19 до 24 лет. Он уверен, что из-за действий политтехнолога правительство США и различные финучреждения лишились миллионов долларов.

Напомним, 13 марта Манафорт ожидает вынесения приговора в округе Колумбия по делу о нарушении сделки со следствием. Суд пришел к выводу, что он лгал сотрудникам ФБР, офиса спецпрокурора и членам большого жюри "по вопросам, которые были существенными для расследования".

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Источник: korrespondent.net