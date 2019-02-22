Эрдоган и Трамп обсудили уход США из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели в четверг, 21 февраля, телефонный разговор, во время которого обсудили события в Сирии и вывод из страны войск США. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

В ходе переговоров Эрдоган и Трамп "обсудили последние события в Сирии, отметив важность поддержки политического процесса в этой стране, а также решимость сторон к борьбе со всеми проявлениями терроризма".

Отмечается, что президент Турции подтвердил приверженность сотрудничеству с Вашингтоном.

Эрдоган и Трамп договорились об осуществлении вывода войск США из Сирии "при соблюдении интересов обеих сторон".

Также лидеры двух стран сошлись во мнении о необходимости расширения двусторонних экономических связей и доведения товарооборота Турции и США до 75 миллиардов долларов.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает в ближайшее время на выполнение обещания Трампа о выводе войск США из Сирии.

Напомним, глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел сообщил, что пока Пентагон вывозит военную технику из Сирии, а срок вывода американских военных исчисляется неделями. Как сообщал Корреспондент.net , в декабре 2018 года Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных. Позже он уточнил, что это будет не скоро.

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Источник: korrespondent.net