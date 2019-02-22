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22. 02. 2019

В Сумах возник конфликт между прокуратурой и полицией

 
В Сумах 21 февраля правоохранители проверили офис одной из политических партий из-за сообщения о том, что там якобы происходил подкуп избирателей и задержали двух граждан. Прокуратура Сумской области открыла уголовное производство по факту превышения власти и служебных полномочий работниками полиции. 
 
Как сообщили в полиции Сумской области, от местной жительницы была получена информация о том, что в подвальном помещении одного из домов по улице Курской происходит подкуп избирателей.
 
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая застала двух граждан. По информации полиции, никаких опознавательных знаков представительства  политической партии или другой организации, они не увидели, а обнаруженные мужчины не смогли внятно объяснить цель своего пребывания в Сумах и отказались давать какие-либо объяснения о подкупе избирателей.

"В то же время у одного из них сотрудники полиции заметили в барсетке предмет, похожий на пистолет", - заявили в полиции.

Чтобы избежать возможной угрозы в отношении двух граждан были применены спецсредства − наручники. После этого задержанных доставили в горотдел полиции.

Как указали в прокуратуре, на линию 102 от неустановленного лица поступило сообщение о якобы незаконном использовании помещения в доме на Курском проспекте в Сумах. Сотрудники полиции прибыли по адресу и выяснили, что там находится офис одной из политических партий.
 
"Без каких-либо законных оснований правоохранители задержали двух присутствующих там лиц и доставили их в отделение полиции, при этом безосновательно применив к задержанным специальные средства (наручники). Само помещение стражи порядка без соответствующих разрешений опечатали", − подчеркнули в прокуратуре.
 
После вмешательства прокуроров двух задержанных граждан освободили.
 
Досудебное расследование по данному делу поручено следователям Управления СБУ в Сумской области.
 
Как сообщила Украинская правда со ссылкой на источники в прокуратуре, это был офис партии БПП.

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Источник: korrespondent.net

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