Пожар в Бангладеш: число погибших возросло до 110 человек

В Бангладеш число погибших в результате пожара в жилых домах Дакки возросло до 110 человек, еще около полусотни людей травмированы. Пожар произошел в старой части города, сообщает ТСН.
Указано, что в целом огонь уничтожил пять жилых домов.
Как уточнили местные власти, десятки людей попали в ловушку в многоквартирных домах, которые использовались также как хранилища химических веществ.
Ранее сообщалось о как минимум 81 погибшем на пожаре в Бангладеш.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость