Пожар в Бангладеш: число погибших возросло до 110 человек

В Бангладеш число погибших в результате пожара в жилых домах Дакки возросло до 110 человек, еще около полусотни людей травмированы. Пожар произошел в старой части города, сообщает ТСН.

Указано, что в целом огонь уничтожил пять жилых домов.

Как уточнили местные власти, десятки людей попали в ловушку в многоквартирных домах, которые использовались также как хранилища химических веществ.

Ранее сообщалось о как минимум 81 погибшем на пожаре в Бангладеш.

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Источник: korrespondent.net