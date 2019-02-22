Волкер представил сайт о влиянии РФ в Украине

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер представил сайт об агрессии России в Украине. Об этом он сообщил в Twitter в четверг, 21 февраля.
"Пожалуйста, посетите наш новый веб-сайт Противодействие российской агрессии в Украине − инновационную попытку использовать спутниковые снимки, карты и статистику, чтобы детализировать влияние российской агрессии в Украине"", − написал Волкер.
Please see our new website “Countering Russia's Aggression in Ukraine” - an innovative effort to use satellite imagery, maps, & stats to detail impact of 🇷🇺 aggression in 🇺🇦.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 21 февраля 2019 г.
Thanks to @CSOAsstSec and team for hard work! https://t.co/bWE8WdFMw1
Напомним, в годовщину подписания минских соглашений Волкер заявил, что Россия на протяжении четырех лет ежедневно продолжает их нарушать.
В РФ роль спецпредставителя США по Украине считают исключительно немиротворческой.
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Источник: korrespondent.net
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