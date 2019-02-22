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22. 02. 2019

Волкер представил сайт о влиянии РФ в Украине

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер представил сайт об агрессии России в Украине. Об этом он сообщил в Twitter в четверг, 21 февраля.

"Пожалуйста, посетите наш новый веб-сайт Противодействие российской агрессии в Украине − инновационную попытку использовать спутниковые снимки, карты и статистику, чтобы детализировать влияние российской агрессии в Украине"", − написал Волкер.

Please see our new website “Countering Russia's Aggression in Ukraine” - an innovative effort to use satellite imagery, maps, & stats to detail impact of 🇷🇺 aggression in 🇺🇦.

Thanks to ⁦@CSOAsstSec⁩ and team for hard work! https://t.co/bWE8WdFMw1

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 21 февраля 2019 г.

Напомним, в годовщину подписания минских соглашений Волкер заявил, что Россия на протяжении четырех лет ежедневно продолжает их нарушать.

В РФ роль спецпредставителя США по Украине считают исключительно немиротворческой.

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Источник: korrespondent.net

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