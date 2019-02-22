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22. 02. 2019

В Аргентине два круизных лайнера столкнулись в порту

В Аргентине два круизных лайнера столкнулись в порту столицы страны Буэнос-Айресе. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил телеканал Todo Noticias.

В частности, указано, что лайнер Оркестр, направлявшийся в Рио-де-Жанейро, столкнулся с круизным судном Симфония, пришвартованным в порту. Известно, что в результате столкновения корпуса судов были повреждены.

Сейчас военно-морская префектура Аргентины расследует причины столкновения. При этом порт продолжает работать в обычном режиме.

Ранее мощный взрыв прогремел в венесуэльском порту Ла-Гуайра.

Также сообщалось, что в аннексированном Крыму затонул буксир, зашедший в порт Керчи из-за непогоды.

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Источник: korrespondent.net

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