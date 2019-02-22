За минувшие сутки на Донбассе ранены трое военных

За прошедшие сутки, 21 февраля, сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. При этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение было применено четыре раза, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
В частности, указано, что в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток позиции украинских военных были обстреляны четыре раза, а в полосе действий оперативно-тактической группировки Север - три раза.
"В результате обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - доложили в штабе ООС.
Напомним, 20 февраля сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В боевых действиях погиб военный.
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Источник: korrespondent.net
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