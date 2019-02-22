В Японии произошло землетрясение: есть пострадавшие

В Японии на северном острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов по шкале Рихтера, в результате которого пострадали, по меньшей мере, четыре человека. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает NHK.
Указано, что характер травм у пострадавших незначителен.
К тому же, около 74 жилых домов в настоящее время остаются без водоснабжения. В регионе частично прекращено железнодорожное сообщение.
Известно, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло в четверг на острове Хоккайдо. Эпицентр подземных толчков находился в восточной части острова в районе округа Ибури, а очаг залегал на глубине около 30 км.
Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло на западе Турции.
Перед этим в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов. Также землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано в Папуа-Новой Гвинеи.
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Источник: korrespondent.net
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