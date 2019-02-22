В Одесской области пьяный мужчина угнал маршрутку

В Савране Одесской области подвыпивший мужчина, "просадив" все деньги в развлекательном заведении, проник на территорию автопарка, завел первый попавшийся микроавтобус и поехал в направлении Кировоградской области, сообщает пресс-служба областной полиции.

По их словам, под действием водки мужчина далеко не уехал: на первом же крутом повороте в 1,5 км от места совершения преступления он не справился с управлением, врезался в железобетонную электроопору и перевернулся.

Местные полицейские, которые патрулировали территорию обслуживания, увидели злоумышленника, когда тот вылез из разбитой маршрутки и начал убегать. Его догнали и доставили в Савранское отделение полиции. Выяснилось, что мужчина - 20-летний житель Кировоградской области, который сейчас отбывает условный срок наказания за нанесение тяжких телесных повреждений.

Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За содеянное парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Следствие продолжается.

Как сообщалось, в Киеве из яхт-клуба угнали катер. Десятиметровое двухмоторное плавсредство пропало с причала яхт-клуба Ривьера Риверстоун на левом берегу Днепра.

Напомним, ранее в Харькове мужчина пытался угнать маршрутку с пассажирами. До этого во Львовской области мужчина угнал автобус.

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Источник: korrespondent.net