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22. 02. 2019

На Донбассе зафиксировали африканскую чуму свиней

В Донецкой области специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новый случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В частности, указано, что 15 февраля вблизи села Новобахмутовка Ясиноватского района было обнаружено четыре трупа диких кабанов. Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными исследованиями.

"В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС", - доложили в ведомстве.

Ранее на территории Московского района Харькова на стихийной свалке были обнаружены трупы и останки свиней с вирусом африканской чумы.

Вскоре российский регион ужесточил контроль за перевозкой свинины из-за найденных на свалке в Харькове зараженных свиней.

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Источник: korrespondent.net

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