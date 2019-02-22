Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat показала фото Дениса Сергеева - третьего подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипале в британском Солсбери. Об этом сообщается на сайте исследователей.

Известно, что Денис Сергеев родился 17 сентября 1973 года в Ушарале (Казахстан). Вскоре он пошел в армию в Новороссийске, а в 2000-х годах вступил в московскую Военно-дипломатическую академию.

Указано, что в 2004-2012 годах Сергеев был акционером и директором в восьми фирмах, которые по состоянию на сейчас ликвидированы. Другие акционеры этих компаний также были сотрудниками ГРУ. По информации издания, эти фирмы могли использоваться сотрудниками разведки для упрощения процесса получения виз.

По данным журналистов, в 2009 году Денис Сергеев получил более 1 млн долларов кредитных денег. При оформлении кредита он указал место работы в компании Loveren Style Ltd в Риге, однако никакой информации о ней найти не удалось.

Cмотрите фотогалерею: Отравление Скрипаля: Bellingcat показала фото третьего подозреваемого

"В 2010 году Сергеев получил заграничный паспорт на имя Сергея Федотова. Также считается, что он был связан с ППК "Вагнера" и пытался совершить переворот в Черногории. Кроме того, Сергеев ездил в Лондон перед голосованием по Brexit и в Барселону перед референдумом о независимости Каталонии", - установили расследователи.

Напомним, Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери 4 марта 2018 года. Также в больницу с тяжелым отравлением попал полицейский Ник Бейли, который одним из первых посетил их дом. 22 марта его выписали из больницы. При этом тогда полицейский подчеркнул, что вряд ли "сможет жить нормальной жизнью".

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Источник: korrespondent.net