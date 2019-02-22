ЕСПЧ отклонил запрос Киева по морякам - Минюст РФ

Европейский суд по правам человека ответил отказом на иск Украины об оказании медпомощи украинским морякам, задержанным в Керченском проливе. Об этом в пятницу, 22 февраля, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минюста России.

"ЕСПЧ уведомил Минюст России об отказе в удовлетворении запроса украинских властей о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что запрос украинской стороны основывался на информации от адвокатов и родственников моряков, содержащихся под стражей в Москве, "о том, что состояние здоровья троих из них требует специализированной медицинской помощи".

"При этом со ссылкой на заключения министерства здравоохранения Украины и экспертные мнения украинских медиков власти Украины попытались оспорить качество оказанной в РФ медицинской помощи задержанным морякам, а также потребовали проведения конкретных медицинских манипуляций", - говорится в пресс-релизе.

По данным Минюста РФ, доводы украинских властей и представленные материалы не убедили ЕСПЧ в необходимости удовлетворения заявленных требований.

"По результатам их рассмотрения Европейский суд счел, что запрос не содержит новых аргументов и является идентичным заявленному ранее обращению, на которое российские власти уже представили исчерпывающий ответ", - говорится в сообщении.

Отметим, два дня назад российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинские моряки начали проходить углубленное медицинское обследование.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net