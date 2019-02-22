Лента RSS
Подписаться на ленту
22 февраля 2019, пятница, 12:55
-4°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
22. 02. 2019

В Индии 17 человек умерли от отравления спиртным

В Индии, по меньшей мере, 17 человек умерли от отравления некачественным алкоголем в штате Ассам на северо-востоке страны. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает Reuters.

По данным местных властей, еще не менее 40 человек находятся в критическом состоянии.

Указано, что работники употребляли спиртные напитки, отмечая получение зарплаты.

Как известно, в начале февраля в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии после употребления некачественного спиртного погибли более 110 человек.

Случаи отравления алкоголем в Индии являются не редкими. Многие жители не могут себе позволить лицензированные напитки и часто покупают нелегальное спиртное, куда добавляют химические вещества, в том числе и для повышения потенции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Путин прислал Мадуро гуманитарную помощь – бульдозеры, которыми будут давить гуманитарную помощь из Америки.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.