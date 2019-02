Лос-Анджелес и Лас-Вегас замело снегом

В Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе выпал снег. Об этом сообщается в сюжете ТСН, опубликованном в четверг, 21 февраля.

По словам местных жителей, такой вьюги они не видели последние десять лет.

Из-за гололеда в Лас-Вегасе уже зафиксировали более 20 ДТП.

В начальных школах города решили приостановить занятия в связи с непогодой.

По данным Assosiated Press, снег в Лас-Вегасе пошел вечером 20 февраля - впервые с 1937 года, когда начался учет наблюдений за погодой. Синоптики предупреждали, что к утру пятницы толщина снежного покрова на западных и южных окраинах города может увеличиться до 7-8 см.

Either I’ve completely lost my mind or it’s snowing in my pool. Lifelong Angeleno, this is a first. pic.twitter.com/EF4AcZFohz — Mary Melton (@MaryMeltonLA) 21 февраля 2019 г.

#Snow in #ThousandOaks?! Students from Century HS, the medical department, and ESL all emerged from clasrooms to marvel at this unexpected phenomenon. #CAwx pic.twitter.com/3biHepXhQK — Amy Buss (@USArmyVeteran17) 21 февраля 2019 г.

#LASnow #Snowing #GlobalWarming Snow and deer in the La Crescenta Foothills! Tell me what the heck is happening?! pic.twitter.com/QbYXyTwnlt — LukeTheDude101 (@Lukethedude101) 21 февраля 2019 г.

As of 1250hrs, snow is falling at the 1500’ level in the Santa Monica Mountains above Malibu, CA. Roads will be slippery. Please drive safely! #LAweather @NWSLosAngeles @CHPWestValley @CaltransDist7 pic.twitter.com/jrgxlGg4Vr — LACoFireAirOps (@LACoFireAirOps) 21 февраля 2019 г.

Snow in LA . pic.twitter.com/LQfjwypuR3 — Zay Marie (@ZayMarieWrites) 21 февраля 2019 г.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Snow in Los Angeles! The end is nigh! #lasnow #snow #miracle Публикация от Eric J Hurley (@ericreator) 21 Фев 2019 в 2:07 PST

Snow was literally falling for like 5 seconds in Los Angeles right now. Not in our mountains, that's normal in the winter, but in the city. pic.twitter.com/VPYiN3aUjm — Chris Woznicki (@CWoznicki) 21 февраля 2019 г.

Ранее сильный снегопад и буря привели к повреждению линий электропередачи, оставив без света более 50 тысяч потребителей в штате Вашингтон.

Напомним, столица Украины попала в топ-6 самых многоснежных городов Европы.

