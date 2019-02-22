РФ манипулирует решениями ЕСПЧ по морякам - Минюст

Заявление российского Минюста об отказе Европейского суда по правам человека Украине об оказании медпомощи украинским морякам, захваченным в Керченском проливе, является манипуляцией. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщил заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина, пишет РБК-Украина.

Замминистра отметил, что есть решение ЕСПЧ, которым удовлетворяется требование Киева по поводу установления мер предварительного характера в отношении украинских моряков.

"В частности, Европейский суд требует от российских властей предоставления соответствующего медицинского обслуживания раненым морякам. ЕСПЧ не отказал точно, ни в чем. Со стороны РФ -манипуляция, конечно", - сказал Лищина.

Он также напомнил, что украинское правительство подавало ЕСПЧ дополнительную информацию по поводу того, что украинских моряков перевели в Лефортово, в котором нет медицинской части.

"Украинское правительство предоставило информацию о состоянии здоровья моряков и просило суд указать РФ на необходимость перевода моряков в медицинские учреждения. ЕСПЧ принял к сведению информацию по медицинскому состоянию. Но решил непосредственно не говорить РФ, что их надо переводить, что это является требованием решения, которое было принято еще в ноябре 2018 года. То есть, с одной стороны, они не удовлетворили нашу просьбу сказать РФ, что их надо перевести в медучреждения. С другой стороны, они подтвердили, что РФ изначально должна была это сделать", - отметил замминистра.

Согласно заявлению Минюста РФ, ЕСПЧ счел, что запрос Киева не содержит новых аргументов и является идентичным заявленному ранее обращению, на которое российские власти уже представили ответ.

Отметим, два дня назад российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинские моряки начали проходить углубленное медицинское обследование.

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Источник: korrespondent.net