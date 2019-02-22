На Волыни два авто столкнулись с автобусом, есть погибшие

В Волынской области два автомобиля, за рулем одного из которых был выпивший, столкнулись с автобусом. В результате ДТП два человека погибли, а девятилетнего ребенка госпитализировали, сообщает в пятницу, 22 февраля, пресс-служба областного управления полиции.

Указано, что авария с участием трех транспортных средств произошла на автодороге в селе Дачное Киверцивского района. В частности, столкнулись автомобили Mercеdеs-124, Chevrolеt Aveo и автобус Богдан.

"В результате ДТП погибли 44-летний водитель и 32-летняя пассажирка автомобиля Chevrolеt Aveo. Другую пассажирку автомобиля Chevrolеt Aveo - девятилетнего ребенка - госпитализировали в реанимацию Волынской областной детской клинической больницы", - говорится в сообщении.

Вскоре правоохранители выяснили, что за рулем автомобиля Mercеdеs-124 находился 45-летний житель райцентра Киверцы. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас решается вопрос о его задержании и открытия уголовного производства по статье нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц.

Ранее в Киеве на Крещатике фура с кирпичами протаранила машину и перевернулась на тротуаре напротив мэрии.

Также сообщалось, что в Житомирской области столкнулись три грузовика, есть пострадавшие. На автодороге Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский произошла авария с участием трех грузовиков.

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Источник: korrespondent.net