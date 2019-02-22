Под Николаевом у мужчины на трассе отобрали 15 миллионов гривен

На автодороге Николаев - Херсон вблизи с. Шевченково в 23:20 в четверг, 21 февраля, неизвестные подрезали Range Rover и украли у водителя сумку, в которой находилось более 15 млн гривен. Об этом сообщает полиция Николаевской области.

По словам 52-летнего пострадавшего, когда он на своем автомобиле Range Rover возвращался домой, его подрезал Volkswagen темного цвета и заставил остановиться. Водитель Volkswagen вышел и начал кричать, что якобы мужчина неумело управляет своей машиной. К водителю присоединились его пассажиры, приблизились к Range Rover и порезали на нем колеса.

В этот момент подъехало еще одно авто, из которого вышли еще несколько незнакомцев в темной одежде с капюшонами на голове, разбили пассажирское стекло и вытащили сумку, в которой находилось более 15 млн грн. После чего нападавшие скрылись на двух автомобилях темного цвета, вероятно, марки Volkswagen и BMW в направлении Херсона.

Сведения об указанном событии внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Продолжаются следственные и оперативные мероприятия по установлению личностей преступников и их задержанию.

Ранее в Ровенской области двое граждан Грузии совершили разбойное нападение на итальянца.

В Днепре пенсионерок избили битами и ограбили

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net