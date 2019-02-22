В Закарпатской ОГА отреагировали на "отставку" Москаля

В Закарпатской ОГА назвали фейком информацию СМИ об отставке губернатора области Геннадия Москаля. Об этом говорится на сайте главы ОГА в пятницу, 22 февраля.

"Информация об отставке главы Закарпатской ОГА - грубый фейк... Не было никакого заявления об отставке, Геннадий Москаль остается на своем посту, ежедневно находится на рабочем месте и совершает поездки по области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Москаля призывают СМИ обнародовать только проверенную информацию, которую можно найти в пресс-службе облгосадминистрации.

Как сообщалось, накануне местный сайт распространил новость со ссылкой на собственные источники в Закарпатской ОГА о том, что Москаль передал президенту заявление об отставке, которое тот не удовлетворил.

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Источник: korrespondent.net