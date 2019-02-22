Лента RSS
Подписаться на ленту
22 февраля 2019, пятница, 12:51
-4°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
22. 02. 2019

В Закарпатской ОГА отреагировали на "отставку" Москаля

В Закарпатской ОГА назвали фейком информацию СМИ об отставке губернатора области Геннадия Москаля. Об этом говорится на сайте главы ОГА в пятницу, 22 февраля.
 
 
"Информация об отставке главы Закарпатской ОГА - грубый фейк... Не было никакого заявления об отставке, Геннадий Москаль остается на своем посту, ежедневно находится на рабочем месте и совершает поездки по области", - говорится в сообщении.
 
В пресс-службе Москаля призывают СМИ обнародовать только проверенную информацию, которую можно найти в пресс-службе облгосадминистрации.
 
Как сообщалось, накануне местный сайт распространил новость со ссылкой на собственные источники в Закарпатской ОГА о том, что Москаль передал президенту заявление об отставке, которое тот не удовлетворил.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Путин прислал Мадуро гуманитарную помощь – бульдозеры, которыми будут давить гуманитарную помощь из Америки.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.