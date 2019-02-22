В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 7,5

На востоке Эквадора произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) в пятницу, 22 февраля.

Подземные толчки были зафиксированы в 10:17 пятницы по времени UTC (12.17 по Киеву) в 115 километрах к юго-востоку от города Палора в Эквадоре.

Очаг землетрясения залегал на глубине 132 километра. Информации о возможных жертвах и разрушениях пока нет.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Японии на острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов по шкале Рихтера. Пострадали не менее четырех человек.

Также на этой неделе зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 на западе Турции – в 148 км к северо-западу от города Измир.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net