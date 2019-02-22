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22. 02. 2019

В Николаевской области пытались сжечь асфальтный завод

На спецлинию 102 около 5:25 в пятницу, 22 февраля, поступило сообщение от охранника о том, что в городе Новый Буг неизвестные проникли на территорию предприятия и совершили поджог. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Николаевской области.

Предварительно известно, что злоумышленники нанесли телесные повреждения охраннику, а когда тот потерял сознание, связали его веревкой, после чего подожгли щитовую пульта управления и генератор предприятия зажигательной смесью.

Освободившись, избитый охранник вызвал полицию и спасателей. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

По данному факту следователи начали уголовное производство. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание преступников.

Cмотрите фотогалерею: В Николаевской области пытались сжечь асфальтный завод

Ранее в Крыму горел завод пластмасс.

Также сообщалось, что в Харькове неизвестные подожгли два цеха фирмы по производству и продаже комплектующих для обуви и кожгалантереи Zotti на проспекте Гагарина.

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Источник: korrespondent.net

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