Гибель ребенка в лифте: заместителю мэра Сум объявили подозрение

Заместителю городского головы и директору департамента Сумского горсовета объявили о подозрении из-за гибели ребенка в лифте одной из многоэтажек в Сумах. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"В Сумской области сообщено о подозрении заместителю городского головы и директору департамента Сумского горсовета, из-за бездействия которых погибли 2,5-месячный младенец в лифте", - говорится в сообщении.

В частности, указано, что 21 февраля было объявлено о подозрении одному из заместителей мэра Сум, который, согласно распределению обязанностей, организовывает контроль над эксплуатацией жилищного фонда, в том числе содержанием лифтового хозяйства. Более того, по данным прокуратуры, этот заместитель с мая 2017 года также еще возглавляет комиссию, которую создали для обеспечения бесперебойной и безопасной работы лифтов.

Как отмечается, также были вручены уведомления о подозрении директору департамента инфраструктуры города Сумского горсовета, который, в частности, заключал договоры на проведение капитальных ремонтов более 180 лифтов в городе Сумы стоимостью 34,5 млн грн, в том числе лифтов дома по ул. Супруна, 32/1, где погиб ребенок.

"Однако ни заместителем городского головы, ни директором департамента не обеспечено контроль над проведением ремонтных работ и последующей эксплуатацией подъемников. Уже через месяц после так называемого капитального ремонта лифта, в котором погиб младенец, указанным должностным лицам горсовета начали поступать жалобы на его работу от жителей дома, в том числе и дедушки погибшего малыша. Однако чиновники не сделали никаких действенных мер, направленных на устранение неполадок. Фактически, они самоустранились от выполнения своих непосредственных обязанностей", - заявили в прокуратуре.

Действия обоих подозреваемых квалифицировали по статье неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти человека.

Кроме того, как добавили в ведомстве, ведется следствие по факту возможного присвоения средств, выделенных на ремонт подъемников и систем диспетчеризации.

"В рамках следствия с привлечением соответствующих специалистов проверяются все 180 отремонтированных в течение последних двух лет лифтов", - резюмировали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Сумах проводят обыски в кабинетах городского совета в рамках уголовного производства по факту гибели младенца в лифте.

Напомним, 2 января малыш погиб в лифте одного из домов в Сумах. Женщина вместе со свекром и малышом, который был в коляске, поднялись на лифте на девятый этаж. Когда взрослые вышли на площадку, коляску с малышом зажало дверью и лифт начал опускаться вниз.

Вскоре полиция задержала двух подозреваемых из-за смерти двухмесячного ребенка в результате обрыва лифта в многоэтажке в Сумах.

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Источник: korrespondent.net