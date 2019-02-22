Определен средний возраст растаможенных "евроблях"

Средний возраст растаможеных в декабре-2018 – январе-2019 "евроблях" составил 14 лет. Это на семь лет больше, чем возраст автомобилей, растаможенных в предыдущие месяцы. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

По данным Минфина, на ноябрь 2018 года в Украине находилось 640 тысяч автомобилей, подпадавших под действие закона о льготном растаможивании. На данный момент растаможено более 200 тысяч таких авто.

В то же время, АвтоЕвроСила заявляет, что в Украине растаможено лишь около 5% авто на еврономерах, половину из которых было ввезено уже после вступления в силу новых законов.

Как известно, сегодня заканчивается срок растаможки автомобилей с иностранной регистрацией по льготной ставке 0,5 акцизного сбора.

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Источник: korrespondent.net