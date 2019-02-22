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22. 02. 2019

В Москве задержали бывшего "министра ДНР"

Бывшего "министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР" Алексея Красильникова задержали в Москве по подозрению в мелкой краже – зарядного устройства. Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду, 20 февраля, после чего постов больше не было.

"Нахожусь в московском полицейском участке в Тверском районе ул. Большая Дмитровка, 2. Отобрали паспорт, ключи от отеля. Шесть часов сижу в ожидании", – сообщил Красильников.

Он предположил, что будет задержан и депортирован в Украину.

"Скорее всего, буду задержан, задерживал ряд сотрудников полиции, знали, что я "министр". Говорят о депортации меня в Украину", – добавил он.

Напомним, в сентябре 2018 года стало известно, что сотрудники контрразведки СБУ вывезли из неподконтрольной территории Донбасса бывшего "министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР", которого сами сепаратисты обвинили в хищении средств и на некоторое время лишили свободы. Имя мужчины тогда не называлось, но им мог быть Алексей Красильников.

А в конце августа 2018 года украинские спецслужбы переправили из Донецка бывшего "министра культуры ДНР" Юрия Лекстутеса.

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Источник: korrespondent.net

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