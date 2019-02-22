Венесуэлу покинули более трех миллионов жителей - ООН

Количество беженцев из Венесуэлы по всему миру составило 3,4 миллиона человека. Об этом говорится в совместном заявлении Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УИКБ) и Международной организации по миграции, опубликованном в пятницу, 22 февраля, пишет Le Figaro.

Отмечается, что в странах Латинской Америки и Карибского бассейна в настоящее время находится 2,7 миллиона венесуэльцев.

"В среднем, в 2018 году в поисках лучшей жизни и защиты Венесуэлу ежедневно покидало порядка 5 тысяч человек", - говорится в документе.

Наибольшее количество мигрантов и беженцев из Венесуэлы приняла у себя Колумбия - 1,1 миллиона человек. Далее следуют Перу - 506 тысяч человек, Чили - 288 тысяч человек, Эквадор - 221 тысяча человек, Аргентина - 130 тысяч человек и Бразилия - 96 тысяч человек.

Напомним, по состоянию на ноябрь 2018 года число экономических беженцев из Венесуэлы достигло отметки в три миллиона человек.

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Источник: korrespondent.net