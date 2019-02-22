В голове жительницы Тернополя обнаружили пулю

В Тернополе у ​​женщины обнаружили пулю в голове после того, как ей стало плохо. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает пресс-служба ГУНП в Тернопольской области.

"С открытой черепно-мозговой травмой и инородным телом в области правого глаза бригада скорой помощи доставила в больницу тернополянку, 1988 года рождения", - говорится в сообщении.

Указано, что медиков к потерпевшей вызвал муж. По его словам, они с женой уже длительное время живут отдельно. У них общие дети в возрасте от пяти до семи лет. Мама малолетних злоупотребляет спиртными напитками и "ведет аморальный образ жизни".

Как рассказал муж, на выходные жена время от времени забирает детей к себе. Последний раз дочь забыла у нее школьный рюкзак и мужчина решил приехать его забрать.

"О встрече договорились на одной из улиц Тернополя, поскольку жена там отдыхала. Когда он туда приехал, то увидел, что лицо благоверной опухшее, а она в состоянии алкогольного опьянения. Тернополянин завез мать своих детей домой и уложил спать. Где-то через сутки женщине стало плохо, и он вызвал "скорую". Врачи, осмотрев женщину, констатировали, что у нее в голове небольшая круглая пуля. Сейчас пострадавшая в реанимации", - доложили в полиции.

На данный момент правоохранители выясняют, что произошло с женщиной. Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье угроза убийством.

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Источник: korrespondent.net