Амосова пытается захватить НМУ им. Богомольца - Минздрав

В Минздраве заявили об очередной попытке экс-ректора Екатерины Амосовой и ее сторонников захватить здание ректората Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца в Киеве. Об этом сказал и. о. ректора университета Юрий Кучин, сообщает в пятницу, 22 февраля, пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, около 8:00 возле административного здания университета Амосова и люди спортивной внешности пытались попасть в здание НМУ им. А.А. Богомольца, "не имея для этого никаких законных оснований".

"Сотрудники университета вызвали полицию. Не дождавшись приезда полицейских, Амосова и ее сторонники исчезли, а после отъезда полицейских снова вернулись", - говорится в сообщении.

При этом в Минздраве подчеркнули, что не поддерживают противоправные действия и пообещали принимать все необходимые меры в рамках действующего законодательства.

Напомним, 11 января Министерство здравоохранения Украины третий раз уволило Екатерину Амосову с должности ректора Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца.

На данный момент также продолжается досудебное расследование прокуратуры города Киева по факту хищения и нецелевого использования бюджетных средств бывшим руководством вуза.

Как сообщалось, 20 февраля 2018 года Минздрав в первый раз отстранил Амосову от исполнения обязанностей ректора медуниверситета им. Богомольца из-за срыва лицензионного экзамена Шаг для студентов-стоматологов 3 курса.

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Источник: korrespondent.net