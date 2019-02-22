На трассе Киев-Чоп возле села Грушвица в Ровенской области в столкновении двух автомобилей погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в пятницу, 22 февраля.

В полиции предупредили, что сейчас движение на этом участке дороги затруднено.

Предварительно установлено, что внедорожник Porsche Cayenne, который двигался в направлении Львова, занесло на скользком участке дороги, в результате чего транспортное средство вынесло на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Daewoo Sens.

Cмотрите фотогалерею: Масштабное ДТП под Ровно: погибли три человека

Водитель и двое пассажиров Daewoo Sens погибли, а пятилетняя девоска получила травмы. Тела погибших деблокировали, ребенка госпитализировали. Два человека из автомобиля Porsche Cayenne не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Киеве прямо напротив мэрии фура Renault Magnum скатилась по ступеням и перевернулась. Грузовик был полностью загружен кирпичами.

Напомним, в Житомирской области столкнулись три грузовика, есть пострадавшие. На автодороге Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский произошла авария с участием трех грузовиков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net